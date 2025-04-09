RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Президент Венесуэлы подписал указ о ЧП в экономике: что это значит

Фото: Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о чрезвычайном экономическом положении в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В эфире государственного телевидения Мадуро заявил, что документ объявляет в стране чрезвычайное экономическое положение сроком на 60 дней. Он необходим для того, чтобы поддерживать производственные сектора страны в условиях глобальной "экономической войны".

По словам президента, указ позволяет ему принять все необходимые меры для обеспечения экономического роста, в том числе:

  • общее приостановление взимания и применения налогов;
  • разрешение расходов из казначейства и других источников финансирования, не предусмотренных в годовом бюджете;
  • борьбу с уклонением от уплаты налогов, внедрение механизмов импортозамещения, стимулирование инвестиций.

Мадуро добавил, что очень важно получить новые источники инвестиций. По его словам, любой, кто захочет инвестировать в Венесуэлу, получит особое отношение.

В то же время Bloomberg пишет, что указ президента требует одобрения Национальной ассамблеи и конституционной палаты Верховного суда.

Напомним, пару месяцев назад спорно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил реформировать конституцию страны. Он сказал, что это попытка изменить территориальные деления и диверсифицировать экономику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенесуэлаНиколас Мадуро