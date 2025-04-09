Президент Венесуэлы подписал указ о ЧП в экономике: что это значит

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о чрезвычайном экономическом положении в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В эфире государственного телевидения Мадуро заявил, что документ объявляет в стране чрезвычайное экономическое положение сроком на 60 дней. Он необходим для того, чтобы поддерживать производственные сектора страны в условиях глобальной "экономической войны".
По словам президента, указ позволяет ему принять все необходимые меры для обеспечения экономического роста, в том числе:
Мадуро добавил, что очень важно получить новые источники инвестиций. По его словам, любой, кто захочет инвестировать в Венесуэлу, получит особое отношение.
В то же время Bloomberg пишет, что указ президента требует одобрения Национальной ассамблеи и конституционной палаты Верховного суда.
Напомним, пару месяцев назад спорно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил реформировать конституцию страны. Он сказал, что это попытка изменить территориальные деления и диверсифицировать экономику.
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