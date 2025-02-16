Мадуро запропонував реформувати конституцію Венесуели

Спірно обраний президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував реформувати конституцію країни. Він назвав цей крок спробою змінити територіальні поділи та диверсифікувати економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Це спроба побудувати нову демократичну державну систему, що включає комунальну, соціальну і народну владу. Ми повинні просунутися ще далі в побудові нової диверсифікованої економіки", - заявив він у суботу.

Пропозиція Мадуро включатиме територіальні підрозділи, відомі як комуни (місцеві самоврядування, що складаються з груп сусідів), потенційно перебудовуючи регіональну політику, мінімізуючи муніципалітети і штати. Деякі люди бачать у цьому спосіб подальшої консолідації влади після того, як венесуельська опозиція звинуватила його в крадіжці президентських виборів у липні.

Якщо дві третини законодавців схвалять реформи, то наступним кроком стане публічне обговорення протягом 30 днів.

Bloomberg зазначило, що попередня спроба покійного Уго Чавеса змінити конституцію 1999 року не змогла набрати дострокової кількості голосів на референдумі 2007 року.