Президент затвердив персональний склад Нацради реформ

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Очолює Нацраду Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради реформ. Раду очолює президент.

Про це свідчить указ Зеленського від 23 червня.

Президент визначив перелік членів Нацради реформ, які беруть участь у її роботі з усіх питань. До нього увійшли прем'єр-міністр Денис Шмигаль; віце-прем'єр-міністри Михайло Федоров, Ольга Стефанишина та Олексій Резніков; керівник Офісу президента Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

Також у роботі Нацради за згодою можуть брати участь спікер Верховної ради Дмитро Разумков, глава Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі і його заступник Олександр Ольшанський, представник Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, представник Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко, представник громадської спілки "Союз українських підприємців" В'ячеслав Климов, представник громадської спілки "СЕО Клуб" Лана Сінічкіна.

Крім того, Зеленський визначив членів ради, які запрошуються для розгляду окремих питань - голови комітетів парламенту (за згодою), міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші міністри уряду. Також до роботи Нацради можуть запрошувати заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів і главу Національного банку Якова Смолія (за згодою).

Нагадаємо, президент поставив перед Нацрадою реформ завдання удосконалення податкового законодавства, продовження дерегуляції і завершення реформи митниці.

Як писало РБК-Україна, на початку травня Зеленський підписав указ про призначення Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

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Автор: Юлия Струк