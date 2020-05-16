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В Офисе президента рассказали, какие задачи стоят перед Нацсоветом по вопросам реформ

Новости » Политика     16.05.2020 - 15:43
В Офисе президента рассказали, какие задачи стоят перед Нацсоветом по вопросам реформ
Фото: Михеил Саакашвили (РБК-Украина)

Саакашвили отметил, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины

Украинская власть намерена уверенно двигаться путем реформ, и именно для усиления этого процесса Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) и ЕС, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Саакашвили, которой также присутствовал на встрече, рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета по реформам.

Так, по его словам, президент поставил задачу усовершенствования налогового законодательства, продолжения дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач - координация международного сотрудничества.

Председатель исполкома реформ отметил, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и наработанная программа Национального совета реформ, которая будет представлена на утверждение президенту.

Кроме того, Ермак также представил послам Александра Ольшанского, который был назначен заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Напомним, вечером 7 мая президент Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. Зеленский выразил надежду, что Саакашвили сможет придать импульс Нацсовету реформ.

Позже Зеленский заявил, что ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от деятельности Саакашвили на занимаемой должности.

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Саакашвилипосолреформы в УкраинеАндрей Ермак
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