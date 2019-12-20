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Президент утвердил новый состав комитета премии Шевченко

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Председателем комитета стал Юрий Макаров

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 19 декабря изменил состав комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, председателем Комитета назначен журналист и писателя Юрий Макаров. Он назначен после увольнение Юрия Щербака с этой должности.

Таким образом Зеленский отменил указ предыдущего президента от 23 декабря 2016 года № 575 "О составе Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко".

В частности, в новый состав, кроме Макарова вошли:

  • Тамапа Гундорова - литературовед, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, заместитель председателя Комитета;
  • Дмитрий Богомазов - главный режиссер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;
  • Владимир Войтенко - киновед;
  • Майя Гарбузюк - театровед;
  • Ростислав Держипильский - директор - художественный руководитель Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;
  • Римма Зюбина - актриса театра и кино;
  • Татьяна Кочубинская - искусствовед, куратор;
  • Алла Мазур - телеведущая, журналист;
  • Любовь Морозова - музыковед, художественный руководитель государственного предприятия "Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины" (по согласию);
  • Игорь Панасов - музыкальный критик, журналист;
  • Виктор Плоскина - главный дирижер муниципального учреждения "Театральное-зрелищное заведение культуры "Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества";
  • Влада Ралко - художник;
  • Михаил Рашковецкий - искусствовед, арт-критик, куратор;
  • Юлия Синькевич - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля;
  • Ирина Славинская - литературовед, переводчик;
  • Остап Сливинский - поэт, литературовед, переводчик;
  • Евгений Стасиневич - литературный критик, литературовед

Ранее Зеленский утвердил новый состав украинской части консультационного комитета президентов Украины и Польши.

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