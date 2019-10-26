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Зеленский утвердил новый состав комитета президентов Украины и Польши

Новости » Политика    26.10.2019 - 17:29
Зеленский утвердил новый состав комитета президентов Украины и Польши
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ №773/2019 президент подписал 25 октября

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской части консультационного комитета президентов Украины и Польши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Соответствующий указ №773/2019 президент подписал 25 октября. Согласно указу, в состав украинской части консультационного комитета вошел Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента, уполномоченный президента в консультационном комитете президентов Украины и Польши и Василий Боднар, заместитель министра иностранных дел Украины.

Также новыми членами комитета президентов Украины и Польши стали:

  • Алена Гетьманчук, директор Центра "Новая Европа",
  • Андрей Дещица, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше,
  • Александр Ирхин, заместитель руководителя главного управления по вопросам внешней политики - заведующий отделом ЕС и НАТО директората по вопросам внешней политики Офиса президента Украины,
  • Светлана Фоменко, первый заместитель министра культуры Украины.

Напомним, сегодня Зеленский назначил Александра Нечитайло чрезвычайным и полномочным посла Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского.

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