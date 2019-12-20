Президент затвердив новий склад комітету премії Шевченка

Президент України Володимир Зеленский своїм указом від 19 грудня змінив склад комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, головою Комітету призначено журналіста та письменника Юрія Макарова. Його призначено після увільнення Юрія Щербака з цієї посади.

Таким чином Зеленський скасував указ попереднього президента від 23 грудня 2016 року № 575 "Про склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка".

Зокрема, до нового складу, окрім Макарова увійшли:

Тамапа Гундорова - літературознавець, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник голови Комітету;

Дмитро Богомазов - головний режисер Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Володимир Войтенко - кінознавець;

Майя Гарбузюк - театрознавець;

Ростислав Держипільський - директор - художній керівник Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Римма Зюбіна - актриса театру і кіно

Тетяна Кочубінська - мистецтвознавець, куратор;

Алла Мазур - телеведуча, журналіст;

Любов Морозова - музикознавець, художній керівник державного підприємства "Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України" (за згодою);

Ігор Панасов - музичний критик, журналіст;

Віктор Плоскіна - головний диригент комунального закладу "Театральне-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва";

Влада Ралко - художник;

Михайло Рашковецький - мистецтвознавець, арт-критик, куратор;

Юлія Сінькевич - генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю;

Ірина Славінська - літературознавець, перекладач;

Остап Сливинський - поет, літературознавець, перекладач;

Євгеній Стасіневич - літературний критик, літературознавець.

Раніше Зеленський затвердив новий склад української частини консультаційного комітету президентів України і Польщі.