Президент затвердив новий склад комітету премії Шевченка

Головою комітету став Юрій Макаров
Президент України Володимир Зеленский своїм указом від 19 грудня змінив склад комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Так, головою Комітету призначено журналіста та письменника Юрія Макарова. Його призначено після увільнення Юрія Щербака з цієї посади.
Таким чином Зеленський скасував указ попереднього президента від 23 грудня 2016 року № 575 "Про склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка".
Зокрема, до нового складу, окрім Макарова увійшли:
- Тамапа Гундорова - літературознавець, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник голови Комітету;
- Дмитро Богомазов - головний режисер Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
- Володимир Войтенко - кінознавець;
- Майя Гарбузюк - театрознавець;
- Ростислав Держипільський - директор - художній керівник Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
- Римма Зюбіна - актриса театру і кіно
- Тетяна Кочубінська - мистецтвознавець, куратор;
- Алла Мазур - телеведуча, журналіст;
- Любов Морозова - музикознавець, художній керівник державного підприємства "Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України" (за згодою);
- Ігор Панасов - музичний критик, журналіст;
- Віктор Плоскіна - головний диригент комунального закладу "Театральне-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва";
- Влада Ралко - художник;
- Михайло Рашковецький - мистецтвознавець, арт-критик, куратор;
- Юлія Сінькевич - генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю;
- Ірина Славінська - літературознавець, перекладач;
- Остап Сливинський - поет, літературознавець, перекладач;
- Євгеній Стасіневич - літературний критик, літературознавець.
Раніше Зеленський затвердив новий склад української частини консультаційного комітету президентів України і Польщі.