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Президент, уряд, парламент, ЗСУ: кому найбільше довіряють українці

Фото: більшість українців довіряють ЗСУ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на кінець березня 2024 року серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 96% опитаних).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Також висока довіра до добровольчих батальйонів (86%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (85%), волонтерських організацій (85%), Національної гвардії України (80%), Державної прикордонної служби (76%), Міністерства оборони України (67,5%), Служби безпеки України (67%), громадських організацій (61%), церкви (60%),

Президенту України довіряють 59% респондентів, що дещо менше, ніж у січні цього року (64%).

Якою мірою Ви довіряєте таким соціальним інститутам?

Більшість довіряють голови міста (селища, села), в якому живе респондент (54%), Національної поліції (53%), Національного банку України (52%).

Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра, до ради міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 48% і 41%), до омбудсмена (відповідно 43% і 32%).

До ЗМІ України довіра та недовіра висловлюється приблизно однаковою мірою (відповідно 46% і 45%).

Недовіра

Більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам) (не довіряють 76%), політичним партіям (76%), Верховній раді України (74%), судам (судовій системі загалом) (70%), уряду України (65,5%).

Більшість не довіряють прокуратурі (62%), Національному агентству з питань запобігання корупції (57%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (56%), Національному антикорупційному бюро України (55%), комерційним банкам (51%).

Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 43%, тоді як довіряють - 25%).

Опитування було проведене Центром Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

Нагадаємо, наприкінці 2023 року соціологи зафіксували різке зниження довіри до органів влади України. Натомість довіра до армії зберігається на високому рівні.

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