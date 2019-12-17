Президент УПЛ может досрочно покинуть свой пост

Фото: Томас Гримм (upl.ua)

Его место может занять глава АФ Львовской области

Президент украинской Премьер-лиги (УПЛ) Томас Гримм может досрочно покинуть свой пост в конце 2019 года. Об этом сообщает Sport Arena.

Это может произойти в том случае, если клубы УПЛ откажутся платить зарплату швейцарцу в 2020 году.

Ранее зарплату Томасу Гримму оплачивала Украинская ассоциация футбола, а в сезоне 2019/20 финансовое бремя содержания президента УПЛ перешло к клубам Премьер-лиги. Они оплатили работу президента организации до конца года, а сейчас решают, стоит ли брать на себя оплату работы Гримма в 2020 году. Если клубы откажутся платить зарплату швейцарцу, он может досрочно покинуть свой пост.

Ранее ожидалось, что Томас Гримм останется в Премьер-лиге минимум до апреля или до конца сезона. Его избрали 6 апреля 2018 года со сроком контракта на два года.

На данный момент главным претендентом на пост президента украинской Премьер-лиги является бывший вице-президент винницкого "Руха" и глава УАФ во Львовской области Александр Шевченко, кандидатуру которого утвердил президент УАФ Андрей Павелко.