ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Карпаты" официально вышли из единого телепула

Новости » Спорт    31.07.2019 - 14:58
"Карпаты" официально вышли из единого телепула
Фото: (facebook.com/fckarpaty)

Львовяне отказались от трансляции на телеканалах "Футбол 1/2"

Официальным транслятором домашних матчей "Карпат" сезона 2019/20 будут телеканалы 2+2 и УНИАН. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте львовского клуба.

Две недели назад "Карпаты" поддержали единый телепул от каналов "Футбол 1/2". Однако теперь львовяне стали пятым клубом, которые будут транслироваться медиахолдингом "1+1". Ранее единый телепул не поддержали "Динамо", "Заря", "Днепр-1" и "Десна".

"Карпаты" объяснили свое решение финансовой составляющей. 

"Четыре клуба не вступили в пул, и канал-транслятор уменьшил свое предложение на 50%. Соответственно, те клубы, которые остались в пуле, вместо возможности пополнить свой бюджет получили объедки", - заявил исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

В прошлом сезоне домашние матчи "Карпат" транслировались по каналу "ZIK".

Сегодня, 30 июля, львовяне дома сыграют против "Динамо". Начало поединка в 19:30. Ранее трансляцию встречи планировал и ТК "Футбол 1/2".

УПЛ утвердила дату и время следующего матча "Динамо" - "Шахтер" Клубы УПЛ не поддержали формат расширения до 14 команд
Новости Украины телеканалыЧемпионат УкраиныКарпатытрансляцияУПЛ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь