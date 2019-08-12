Президент УПЛ готовий подати позов у CAS у справі Телепул

Він підкреслив, що жоден з клубів не мав права укладати особисті домовленості
Президент української Прем'єр-ліги (УПЛ) Томас Грімм розповів про намір подати в CAS позов у справі Телепул. Слова чиновника передає tribuna.com.
"Канали "Футбол" - єдиний транслятор матчів УПЛ. Контракти п'яти клубів з іншим телеканалом недійсні. На цьому тижні ми надішлемо їм лист і будемо чекати діалог. Ми як ліга повинні відреагувати і захистити інтереси наших партнерів", - сказав функціонер.
Томас Грімм в черговий раз підкреслив, що жоден з клубів не мав права укладати індивідуальні контракти з іншими каналами.
"Я із задоволенням звернуся в CAS в Лозанну, тому що це спортивний принцип. Якщо він прийме рішення на нашу користь, то клуби повинні повернутися в пул", - сказав Грімм.
Нагадаємо, єдиний телепул не підтримали "Карпати", "Динамо", "Зоря", "Дніпро-1" і "Десна". Їхні домашні матчі транслюються на телеканалах 2+2 і УНІАН.