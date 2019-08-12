ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент УПЛ готовий подати позов у CAS у справі Телепул

Новини » Спорт    12.08.2019 - 14:27
Президент УПЛ готовий подати позов у CAS у справі Телепул
Фото: Томас Грімм (upl.ua)

Він підкреслив, що жоден з клубів не мав права укладати особисті домовленості

Президент української Прем'єр-ліги (УПЛ) Томас Грімм розповів про намір подати в CAS позов у ​​справі Телепул. Слова чиновника передає tribuna.com.

"Канали "Футбол" - єдиний транслятор матчів УПЛ. Контракти п'яти клубів з іншим телеканалом недійсні. На цьому тижні ми надішлемо їм лист і будемо чекати діалог. Ми як ліга повинні відреагувати і захистити інтереси наших партнерів", - сказав функціонер.

Томас Грімм в черговий раз підкреслив, що жоден з клубів не мав права укладати індивідуальні контракти з іншими каналами.

"Я із задоволенням звернуся в CAS в Лозанну, тому що це спортивний принцип. Якщо він прийме рішення на нашу користь, то клуби повинні повернутися в пул", - сказав Грімм.

Нагадаємо, єдиний телепул не підтримали "Карпати", "Динамо", "Зоря", "Дніпро-1" і "Десна". Їхні домашні матчі транслюються на телеканалах 2+2 і УНІАН.

УПЛ перенесла матч "Маріуполь" - "Динамо" на вересень "Олімпік" подав позов до Спортивного арбітражного суду проти УАФ
Новини України арбитражтрансляцияУПЛ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся