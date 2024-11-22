Президент України позбавив державних нагород футболіста-зрадника

Серед понад трьох десятків осіб, які після указу Володимира Зеленського залишились без державних нагород України , опинився колишній капітан національної збірної з футболу Анатолій Тимощук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Футболіста раніше було нагороджено орденом "За мужність", відзнакою "Іменна вогнепальна зброя". Крім того, його вважали заслуженим майстром спорту України та заслуженим працівником фізичної культури і спорту України.

Ще в березні 2022 року Українська асоціація футболу визнала Тимощука винним у порушенні Кодексу етики та чесної гри організації й ввела санкції проти нього. На той момент він продовжував працювати в Росії тренером у "Зеніті" зі Санкт-Петербурга та жодним чином не засудив повномасштабне вторгнення в Україну.

Ексфутболіста збірної позбавили всіх футбольних регалій, тренерської ліцензії Pro, можливості проводити тренерську діяльність в Україні й виключили з офіційного реєстру гравців збірних. Тимощук на той момент залишався рекордсменом за кількістю матчів у футболці національної команди (144 поєдинки).

У 2023 році він звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS) із вимогою скасувати рішення УАФ. Слухання відбулося у квітні цьогоріч, а у листопаді CAS скасував рішення українських футбольних органів. Суд у Лозанні пояснив зняття дисциплінарних покарань тим, що не знайшов складу злочину в діях Тимощука з 24 лютого до 11 березня 2022 року, коли УАФ визнала його винним у порушенні Кодексу етики та чесної гри.

На думку УАФ, CAS підійшов до розгляду справи формально, без врахування реалій війни РФ проти України. Позицію щодо Тимощука в Будинку футболу не змінили. Найімовірніше, його прізвище й надалі не фігуруватиме в реєстрах вітчизняного футболу.

Тимощук у Росії: що відомо

27 лютого 2007 року тодішній футболіст донецького "Шахтаря" перейшов у петербурзький "Зеніт" за рекордну для пострадянського простору суму – 20 млн доларів. Сам Тимощук підписав чотирирічний контракт, а його зарплата склала близько 2,2 млн доларів на рік.

У складі "Зеніта" виступав два роки, після чого перейшов до мюнхенської "Баварії" (за неофіційними даними сума трансферу склала 14 млн євро). Через чотири роки знову повернувся до "Зеніта", де провів ще два сезони. Продовжив виступи після фактичної агресії Росії проти України та окупації Криму в 2014 році.

У 2015-му перейшов до казахстанського "Кайрата", у статусі гравця якого провів останні матчі за збірну України на Євро-2016. Після завершення активної кар'єри в 2017 році повернувся до Петербурга, де ввійшов до складу тренерського штабу "Зеніта". У Росії активно залучається до різноманітних пропагандистських акцій, зокрема, щодо підтримки війни в Україні.