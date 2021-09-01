Президент Украины встретился с главой Всемирного банка. На встрече обсуждались вопросы поддержки банком экономики Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины.
Президент Украины обсудил с Дэвидом Мальпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Мировой банк готов поддерживать.
"Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора", - заявил Владимир Зеленский.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с рабочим визитом.