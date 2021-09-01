UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Президент Украины встретился с главой Всемирного банка

Автор: Анна Полисученко

Президент Украины встретился с главой Всемирного банка. На встрече обсуждались вопросы поддержки банком экономики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины.

Президент Украины обсудил с Дэвидом Мальпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Мировой банк готов поддерживать.

"Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с рабочим визитом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВсемирный банк