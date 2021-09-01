Президент України зустрівся з головою Світового банку. На зустрічі обговорювалися питання підтримки банком економіки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України.
Президент України обговорив з Девідом Мальпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який Світовий банк готовий підтримувати.
"Вітаю готовність до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проектах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору", - заявив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув до США з робочим візитом.