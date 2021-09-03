ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии

Новина українською →
США, Пятница 03 сентября 2021 19:30
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии Фото: Владимир Зеленский на авиабазе Национальной гвардии Калифорнии (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В ходе рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский побывал на авиабазе "Моффет-Филд" в Калифорнии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В знак уважения к гостям военный оркестр исполнил государственные гимны Украины и США.

Владимир Зеленский встретился с заместителем губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующим Национальной гвардией штата Дэвидом Болдуином. Главу государства ознакомили с деятельностью Нацгвардии Калифорнии, с которой активно сотрудничают Национальная гвардия и Вооруженные Силы Украины.

Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии

Владимир Зеленский осмотрел образцы вооружения и техники калифорнийских нацгвардейцев. Также ему продемонстрировали выполнение тренировочных упражнений по спасению пострадавших на вертолете с элементами десантирования личного состава.

Президент Украины поблагодарил командование Национальной гвардии Калифорнии за теплый прием. Он отметил ее тесное сотрудничество с Нацгвардией и ВСУ и выразил надежду на углубление взаимодействия между ними.

Подробнее о визите президента Украины Владимира Зеленского в США и о встрече с американским лидером Джо Байденом - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин