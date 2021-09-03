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Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії

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США, П'ятниця 03 вересня 2021 19:30
Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії Фото: Володимир Зеленський на авіабазі Національної гвардії Каліфорнії (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський побував на авіабазі "Моффет-Філд" у Каліфорнії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

На знак пошани до гостей військовий оркестр виконав державні гімни України та США.

Володимир Зеленський зустрівся із заступником губернатора Каліфорнії Елені Куналакіс та командувачем Національної гвардії штату Девідом Болдвіном. Голову держави ознайомили з діяльністю Нацгвардії Каліфорнії, з якою активно співпрацюють Національна гвардія та Збройні Сили України.

Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії

Володимир Зеленський оглянув зразки озброєння й техніки каліфорнійських нацгвардійців. Також йому продемонстрували виконання тренувальних вправ з порятунку постраждалих гелікоптером з елементами десантування особового складу.

Президент України подякував командуванню Національної гвардії Каліфорнії за теплий прийом. Він відзначив її тісну співпрацю з Нацгвардією та ЗСУ й висловив сподівання щодо поглиблення взаємодії між ними.

Детальніше про візит президента України Володимира Зеленського в США і про зустріч з американським лідером Джо Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський
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