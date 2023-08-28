ua en ru
Пн, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Угорщини закликала Зеленського сісти за стіл переговорів з РФ

Понеділок 28 серпня 2023 16:40
UA EN RU
Президент Угорщини закликала Зеленського сісти за стіл переговорів з РФ Фото: президент Угорщини Каталін Новак (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Угорщини Каталін Новак розповіла, що закликала президента України Володимира Зеленського сісти за стіл перемовин з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вона заявила в інтерв'ю угорському виданню Index.

За її словами, Угорщина засуджує вторгнення РФ в Україну та розуміє бажання Зеленського захистити українців.

"Ця війна триває вже півтора року, і я не бачу жодного військового рішення, яке призвело б до стійкого миру у довгостроковій перспективі. Тому треба сідати за стіл переговорів! Цю тверду думку я висловила Зеленському як публічно, так і приватно", - заявила вона.

Новак сказала, що Угорщина рада була б бути присутньою в будь-якому процесі, який може наблизити Україну до миру. А якщо переговори відбудуться, то має намір приєднатися до них.

Позиція Угорщини

Зазначимо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у ситуації з агресією Кремля проти України посідає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Сійярто закликав піти у відставку лідерів ЄС, які виступали за санкції проти РФ.

З початку повномасштабної війни Угорщина не надала Україні військової допомоги, а також блокує санкції ЄС проти РФ. Крім того, Будапешт продовжує торгувати з Росією, а представники угорської влади відвідують Москву.

Раніше повідомлялося, що у липні Євросоюз продовжив санкції проти Росії, але виключив трьох осіб на прохання Угорщини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Війна Росії проти України
NEWS
Греція може передати Україні 100 танків Leopard-1 у рамках угоди з Німеччиною, - ЗМІ
Греція може передати Україні 100 танків Leopard-1 у рамках угоди з Німеччиною, - ЗМІ
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші