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Президент Угорщини висловилася про зустріч Сіярто з урядовцями Ірану

Фото: Каталін Новак, президент Угорщини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Зустріч глави МЗС Угорщини Петера Сіярто з представниками Ірану є продовженням "прагматичних відносин" між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Угорщини Каталін Новак під час прес-конференції за підсумками ініціативи Grain from Ukraine.

"Ця зустріч міністра закордонних справ Угорщини з представниками Ірану мала на меті обговорення певного економічного співробітництва між урядами двох країн. Це просто продовження тих чи інших прагматичних відносин", - зазначила Новак.

За її словами, у ході переговорів не було досягнуто домовленостей про будь-які нові ініціативи щодо Ірану з боку Угорщини.

Нагадаємо, раніше Сіярто заявляв, що голова Мінекономіки Ірану Ехсан Хандузі приїхав до Будапешту. Угорський міністр зазначив, що Іран необхідно реінтегрувати в систему міжнародного співробітництва та почати варто зі встановлення економічних відносин.

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УгорщинаІран