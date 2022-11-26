Президент Угорщини висловилася про зустріч Сіярто з урядовцями Ірану

Зустріч глави МЗС Угорщини Петера Сіярто з представниками Ірану є продовженням "прагматичних відносин" між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Угорщини Каталін Новак під час прес-конференції за підсумками ініціативи Grain from Ukraine.

"Ця зустріч міністра закордонних справ Угорщини з представниками Ірану мала на меті обговорення певного економічного співробітництва між урядами двох країн. Це просто продовження тих чи інших прагматичних відносин", - зазначила Новак.

За її словами, у ході переговорів не було досягнуто домовленостей про будь-які нові ініціативи щодо Ірану з боку Угорщини.