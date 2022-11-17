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Угорщина оголосила про початок економічної співпраці з Іраном

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Будапешт, Четвер 17 листопада 2022 16:20
Угорщина оголосила про початок економічної співпраці з Іраном Фото: глава МЗС Ірану Ехсан Хандузі та глава МЗС Угорщини Петер Сіярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Іван Носальський

Угорщина домовилася з підсанкційним Іраном про початок співробітництва у галузі економіки. Таким чином Будапешт нібито хоче нормалізувати ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто у Facebook.

За словами голови МЗС, його країна хоче повернути Іран до системи міжнародного співробітництва. В Угорщину з візитом уже приїхав міністр економіки Ірану Ехсан Хандузі для засідання спільного економічного комітету.

"У світі багато проблем, в останні дні ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна знизити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок вперед для стабільності усієї ситуації на Близькому Сході", - заявив Сіярто.

Він також додав, що "нормалізацію ситуації варто розпочати з економічної співпраці".

Нагадаємо, Іран продовжує постачати Росії дрони-камікадзе, за допомогою яких країна-агресор завдає ударів по інфраструктурі України. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували для атак уже понад 400 ударних безпілотників іранського виробництва.

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Угорщина Іран дрони Ближний восток
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