Президент Венгрии высказалась о встрече Сийярто с чиновниками Ирана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Венгрии Каталин Новак во время пресс-конференци и по итогам инициативы Grain from Ukraine.

"Эта встреча министра иностранных дел Венгрии с представителями Ирана преследовала цель обсуждения определенного экономического сотрудничества между правительствами двух стран. Это просто продолжение тех или иных прагматических отношений", - отметила Новак.

По ее словам, в ходе переговоров не было достигнуто договоренностей о каких-либо новых инициативах по Ирану со стороны Венгрии.