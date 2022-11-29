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Президент УАФ Павелко арештований на два місяці: є нюанс

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Київ, Вівторок 29 листопада 2022 14:59
Президент УАФ Павелко арештований на два місяці: є нюанс Фото: Андрій Павелко матиме можливість внести заставу (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

За рішенням Печерського районного суду столиці президента Української асоціації футболу Андрія Павелка відправили під арешт із можливістю внесення застави.

Про це заявив журналіст Костянтин Андріюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал АНДРІЮК ONLINE.

Феміда обрала запобіжний захід 47-річному спортивному функціонеру. Його підозрюють у фінансових махінаціях при будівництві заводу з виготовлення штучних футбольних газонів.

Павелко перебуватиме під вартою мінімум до 22 січня 2023 року. Щоправда, Печерський райсуд також обрав альтернативний варіант – внесення застави в розмірі 9,88 млн гривень. Раніше аналогічний вердикт оголосили генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому.

Ще в в 2018-2019 рр. Нацполіція зареєструвала кримінальні провадження щодо керівництва футбольної асоціації через можливе розкрадання 270 млн гривень із державного бюджету. Кошти були виділені на будівництво полів зі штучним покриттям у регіонах. Інші справи щодо Павелка стосуються заволодіння коштами підприємств "ФФУ Продакшн" і "Спорт Технологія", зловживання службовим становищем, недостовірного декларування майна.

Хто такий Андрій Павелко

Український політик і спортивний функціонер, президент ФФУ/УАФ із березня 2015-го. Понад три роки керує комітетом УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів

Після кар'єри в бізнесі став головою Федерації футболу Дніпропетровської області в 2001 році, а в 2009-му був обраний очільником обласного відділення НОК. Паралельно почав займатися політикою.

У 2010 році "Фронт змін" висунув Павелка в міські голови Дніпропетровська, на виборах посів друге місце. Пізніше був народним депутатом від "Батьківщини" та Блоку Петра Порошенка. У Верховній Раді VIII скликання був головою бюджетного комітету.

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