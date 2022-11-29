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Президент УАФ Павелко арестован на два месяца: есть нюанс

Новина українською →
Киев, Вторник 29 ноября 2022 14:59
Президент УАФ Павелко арестован на два месяца: есть нюанс Фото: Андрей Павелко получит возможность внести залог (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

По решению Печерского районного суда столицы президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили под арест с возможностью внесения залога.

Об этом заявил журналист Константин Андриюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АНДРІЮК ONLINE.

Фемида избрала меру пресечения 47-летнему спортивному функционеру. Он подозревается в финансовых махинациях при строительстве завода по изготовлению искусственных футбольных газонов.

Павелко будет под стражей минимум до 22 января 2023 года. Правда, Печерский райсуд также избрал альтернативный вариант – внесение залога в размере 9,88 млн гривен. Ранее аналогичный вердикт был объявлен генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому.

Еще в 2018-2019 гг. Нацполиция зарегистрировала уголовные производства в отношении руководства футбольной ассоциации из-за возможного хищения 270 млн гривен из государственного бюджета. Денежные средства были выделены на строительство полей с искусственным покрытием в регионах. Другие дела в отношении Павелко касаются завладения средствами предприятий "ФФУ Продакшн" и "Спорт Технология", злоупотребления служебным положением, недостоверного декларирования имущества.

Кто такой Андрей Павелко

Украинский политик и спортивный функционер, президент ФФУ/УАФ с марта 2015 года. Более трех лет руководит комитетом УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

После карьеры в бизнесе стал главой Федерации футбола Днепропетровской области в 2001 году, а в 2009-м был избран главой областного отделения НОК. Параллельно стал заниматься политикой.

В 2010 году "Фронт змин" выдвинул Павелко в городские головы Днепропетровска, на выборах занял второе место. Позже был народным депутатом от "Батькивщины" и Блока Петра Порошенко. В Верховной Раде VIII созыва был председателем бюджетного комитета.

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