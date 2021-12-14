Президент Туниса назначил дату конституционного референдума

Президент Туниса Кайс Саид назначил дату конституционного референдума. По его словам, референдум об изменениях в Конституции Туниса состоится в июле следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Саид заявил, что референдум состоится 25 июля после онлайн-консультаций с общественностью, которые начнутся в январе следующего года.

Что касается замороженной президентом работы парламента, то Саид отметил, что деятельность парламента будет приостановлена ​​до тех пор, пока жители не проголосуют за замену собрания 17 декабря 2022 года, даты, которую он объявил официальной годовщиной революции.

Годовщина ранее отмечалась 14 января, в день, когда автократический правитель Зин эль-Абидин Бен Али бежал из страны после соглашения между политическими фракциями и группами гражданского общества.