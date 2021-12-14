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Президент Туниса назначил дату конституционного референдума

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Тунис, Вторник 14 декабря 2021 05:12
Президент Туниса назначил дату конституционного референдума Фото: Кайс Саид, президент Туниса (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Президент Туниса Кайс Саид назначил дату конституционного референдума. По его словам, референдум об изменениях в Конституции Туниса состоится в июле следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Саид заявил, что референдум состоится 25 июля после онлайн-консультаций с общественностью, которые начнутся в январе следующего года.

Что касается замороженной президентом работы парламента, то Саид отметил, что деятельность парламента будет приостановлена ​​до тех пор, пока жители не проголосуют за замену собрания 17 декабря 2022 года, даты, которую он объявил официальной годовщиной революции.

Годовщина ранее отмечалась 14 января, в день, когда автократический правитель Зин эль-Абидин Бен Али бежал из страны после соглашения между политическими фракциями и группами гражданского общества.

Сайед сказал, что назначит комитет экспертов для разработки проекта новой конституции, которая будет готова к июню перед референдумом.

Напомним, что ранее Саид уволил премьера и заморозил работу парламента. Это назвали госпереворотом.

Также сообщалось, что Саид назначил премьер-министра. Им стала женщина.

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