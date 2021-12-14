Президент Туниса назначил дату конституционного референдума
Президент Туниса Кайс Саид назначил дату конституционного референдума. По его словам, референдум об изменениях в Конституции Туниса состоится в июле следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Саид заявил, что референдум состоится 25 июля после онлайн-консультаций с общественностью, которые начнутся в январе следующего года.
Что касается замороженной президентом работы парламента, то Саид отметил, что деятельность парламента будет приостановлена до тех пор, пока жители не проголосуют за замену собрания 17 декабря 2022 года, даты, которую он объявил официальной годовщиной революции.
Годовщина ранее отмечалась 14 января, в день, когда автократический правитель Зин эль-Абидин Бен Али бежал из страны после соглашения между политическими фракциями и группами гражданского общества.
Сайед сказал, что назначит комитет экспертов для разработки проекта новой конституции, которая будет готова к июню перед референдумом.
Напомним, что ранее Саид уволил премьера и заморозил работу парламента. Это назвали госпереворотом.
Также сообщалось, что Саид назначил премьер-министра. Им стала женщина.