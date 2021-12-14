ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Президент Тунісу призначив дату конституційного референдуму

Новость на русском →
Туніс, Вівторок 14 грудня 2021 05:12
Президент Тунісу призначив дату конституційного референдуму Фото: Кайс Саїд, президент Тунісу (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Президент Тунісу Кайс Саїд призначив дату конституційного референдуму. За його словами, референдум про зміни в Конституції Тунісу відбудеться в липні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Саїд заявив, що референдум відбудеться 25 липня після онлайн-консультацій з громадськістю, які почнуться в січні наступного року.

Що стосується замороженої президентом роботи парламенту, то Саїд зазначив, що діяльність парламенту буде припинена до тих пір, поки жителі не проголосують за заміну зборів 17 грудня 2022 року, дати, яку він оголосив офіційною річницею революції.

Річниця раніше відзначалася 14 січня, в день, коли автократичний правитель Зін ель-Абідін Бен Алі втік з країни після угоди між політичними фракціями і групами громадянського суспільства.

Сайед сказав, що призначить комітет експертів для розробки проекту нової конституції, яка буде готова до червня перед референдумом.

Нагадаємо, що раніше Саїд звільнив прем'єра і заморозив роботу парламенту. Це назвали держпереворотом.

Також повідомлялося, що Саїд призначив прем'єр-міністра. Ним стала жінка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тунис
NEWS
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
DAILY
Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом