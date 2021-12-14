Президент Тунісу призначив дату конституційного референдуму

Президент Тунісу Кайс Саїд призначив дату конституційного референдуму. За його словами, референдум про зміни в Конституції Тунісу відбудеться в липні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Саїд заявив, що референдум відбудеться 25 липня після онлайн-консультацій з громадськістю, які почнуться в січні наступного року.

Що стосується замороженої президентом роботи парламенту, то Саїд зазначив, що діяльність парламенту буде припинена до тих пір, поки жителі не проголосують за заміну зборів 17 грудня 2022 року, дати, яку він оголосив офіційною річницею революції.

Річниця раніше відзначалася 14 січня, в день, коли автократичний правитель Зін ель-Абідін Бен Алі втік з країни після угоди між політичними фракціями і групами громадянського суспільства.