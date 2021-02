Президент США позвонил безработной и рассказал об экономическом плане

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с жительницей Калифорнии Мишель Она в прошлом году лишилась работы из-за пандемии, и рассказал ей о своей программе стимулирующих экономику мер.

Видеосюжет о разговоре размещен в субботу в Twitter Байдена.

До этого Мишель написала президенту письмо.

"Идея в том, что мы хотим заново открыть бизнес. Мы примем план, который предоставит людям срочную помощь, в которой они так нуждаются. Это поможет малому бизнесу открыться", - сказал глава Белого дома.

Он также напомнил, что власти намерены добиться вакцинации 100 млн человек в ближайшие 100 дней. В ответ Мишель рассказала, что записала своих родителей на прививку.

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf