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Президент США зателефонував безробітній та розповів про економічний план

Вашингтон, Неділя 07 лютого 2021 05:51
Президент США зателефонував безробітній та розповів про економічний план
Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден поговорив по телефону з мешканкою Каліфорнії Мішель Вона в минулому році позбулася роботи через пандемію, і розповів їй про свою програму стимулюючих економіку заходів.

Відеосюжет про розмову розміщений у суботу в Twitter Байдена.

До цього Мішель написала президентові листа.

"Ідея в тому, що ми хочемо наново відкрити бізнес. Ми приймемо план, який надасть людям термінову допомогу, якої вони так потребують. Це допоможе малому бізнесу відкритися", - сказав глава Білого дому.

Він також нагадав, що влада має намір добитися вакцинації 100 млн людей у найближчі 100 днів. У відповідь Мішель розповіла, що записала своїх батьків на щеплення.

Даний розмова є частиною програми, в рамках якої Байден має намір регулярно спілкуватися з громадянами.

РБК-Україна писало, що Байден пропонує план стимулювання економіки на суму 1,9 трильйона доларів.

Раніше Байден видав два укази для допомоги американському населенню при пандемії коронавіруса.

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