Байден издал два указа для помощи американцам при пандемии

Президент США Джо Байден сегодня, 22 января, издал два указа для помощи американскому населению при пандемии коронавируса. В частности, указы предусматривают введение выплат нуждающимся американцам.
Об этом сообщил телеканал CNN.
"Сегодня я подписываю распоряжения, которые направляют усилия правительства на помощь миллионам американцев, страдающих больше всего. Это требует от всех федеральных учреждений делать то, что они могут сделать, чтобы помочь семьям и малому бизнесу", - сказал Байден, подписывая документы.
Так, новый американский президент поручил:
"Если мы будем действовать сейчас, наша экономика будет сильнее как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - подчеркнул президент США.
Напомним, вчера для противодействия распространению коронавируса Байден ужесточил ограничения на въезд в США. Отныне путешественников будут отправлять на карантин и будут требовать от них отрицательный тест на коронавирус.