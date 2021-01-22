Байден издал два указа для помощи американцам при пандемии

Фото: Джо Байден (GettyImages)

Президент США Джо Байден сегодня, 22 января, издал два указа для помощи американскому населению при пандемии коронавируса. В частности, указы предусматривают введение выплат нуждающимся американцам.

Об этом сообщил телеканал CNN.

"Сегодня я подписываю распоряжения, которые направляют усилия правительства на помощь миллионам американцев, страдающих больше всего. Это требует от всех федеральных учреждений делать то, что они могут сделать, чтобы помочь семьям и малому бизнесу", - сказал Байден, подписывая документы.

Так, новый американский президент поручил:

семьям с 3 детьми и больше выплачивать свыше 100 долларов на два месяца;

поднять минимальную зарплату до 15 долларов в час;

вернуть право на коллективные переговоры и защиту рабочих;

отменить приказ Трампа, который позволял сокращение сотрудников федеральных агентств.

"Если мы будем действовать сейчас, наша экономика будет сильнее как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - подчеркнул президент США.

Напомним, вчера для противодействия распространению коронавируса Байден ужесточил ограничения на въезд в США. Отныне путешественников будут отправлять на карантин и будут требовать от них отрицательный тест на коронавирус.