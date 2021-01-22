ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Байден издал два указа для помощи американцам при пандемии

Вашингтон, Пятница 22 января 2021 22:59
Байден издал два указа для помощи американцам при пандемии
Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден сегодня, 22 января, издал два указа для помощи американскому населению при пандемии коронавируса. В частности, указы предусматривают введение выплат нуждающимся американцам.

Об этом сообщил телеканал CNN.

"Сегодня я подписываю распоряжения, которые направляют усилия правительства на помощь миллионам американцев, страдающих больше всего. Это требует от всех федеральных учреждений делать то, что они могут сделать, чтобы помочь семьям и малому бизнесу", - сказал Байден, подписывая документы.

Так, новый американский президент поручил:

  • семьям с 3 детьми и больше выплачивать свыше 100 долларов на два месяца;
  • поднять минимальную зарплату до 15 долларов в час;
  • вернуть право на коллективные переговоры и защиту рабочих;
  • отменить приказ Трампа, который позволял сокращение сотрудников федеральных агентств.

"Если мы будем действовать сейчас, наша экономика будет сильнее как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - подчеркнул президент США.

Напомним, вчера для противодействия распространению коронавируса Байден ужесточил ограничения на въезд в США. Отныне путешественников будут отправлять на карантин и будут требовать от них отрицательный тест на коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденуказпомощьпандемияКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь