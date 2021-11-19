Снова президент США: Байден вернул свои полномочия после медицинского осмотра

"Вот письмо сенатору (Патрику - ред.) Лихи о возобновлении президентом Байденом полномочий и обязанностей президента Соединенных Штатов", - написал он в своем Twitter, приложив к посту фотокопию письма.

Информацию о возвращении Байдену полномочий президента США подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент был в хорошем расположении духа и в это время приступил к своим обязанностям", - написала в Twitter Псаки.

Она добавила, что Байден останется в медицинском центре Уолтера Рида, где пройдет оставшуюся часть ежегодного медосмотра.

Фото: письмо о возобновлении Байденом полномочий президента США (twitter.com/kylegriffin1)