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Знову президент США: Байден повернув свої повноваження після медичного огляду

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден повернувся до виконання обов'язків глави держави після щорічного медогляду. На цей період він передавав свої повноваження віцепрезиденту Камалі Харріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого продюсера телеканалу MSNBC Кайла Гріффіна.

"Ось лист сенатору (Патріку - ред.) Ліхі про відновлення президентом Байденом повноважень і обов'язків президента Сполучених Штатів", - написав він у своєму Twitter, приклавши до посту фотокопію листа.

Інформацію про повернення Байдену повноважень президента США підтвердила і речниця Білого дому Джен Псакі.

"Президент був у хорошому настрої і в цей час приступив до своїх обов'язків", - написала в Twitter Псакі.

Вона додала, що Байден залишиться в медичному центрі Уолтера Ріда, де пройде частина щорічного медогляду, що залишилася.

Фото: лист про відновлення Байденом повноважень президента США (twitter.com/kylegriffin1)

Нагадаємо, 19 листопада Байден тимчасово передав повноваження глави держави віцепрезиденту Камалі Харріс, щоб пройти під анестезією процедуру колоноскопії у медичному центрі Волтера Ріда під час щорічного медогляду.

Зазначимо, 45 президент США Дональд Трамп неодноразово відмовлявся передавати свої повноваження віцепрезиденту Майку Пенсу, навіть коли його госпіталізували з коронавірусом.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден