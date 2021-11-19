Знову президент США: Байден повернув свої повноваження після медичного огляду

"Ось лист сенатору (Патріку - ред.) Ліхі про відновлення президентом Байденом повноважень і обов'язків президента Сполучених Штатів", - написав він у своєму Twitter, приклавши до посту фотокопію листа.

Інформацію про повернення Байдену повноважень президента США підтвердила і речниця Білого дому Джен Псакі.

"Президент був у хорошому настрої і в цей час приступив до своїх обов'язків", - написала в Twitter Псакі.

Вона додала, що Байден залишиться в медичному центрі Уолтера Ріда, де пройде частина щорічного медогляду, що залишилася.

Фото: лист про відновлення Байденом повноважень президента США (twitter.com/kylegriffin1)