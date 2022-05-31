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Президент Словакии Зузана Чапутова - в Киеве. Шокирована увиденным в Бородянке и Ирпене

Фото: Зузана Чапутова в Бородянке и Ирпене (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 31 мая, Киев с официальным визитом посетила президент Словакии Зузана Чапутова. Она побывала в разрушенных российским вторжением Бородянке и Ирпене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской области Алексея Кулебы.

"Мои глаза и уста будут говорить о том, что я вижу, всей Европе. Мы будем оказывать как гуманитарную, так и военную помощь и дальше. Также принимаем и будем принимать украинских беженцев. Мы восхищаемся Украиной, ее храбростью и бесстрашием", - отметила она, признавшись, что шокирована увиденным.

Отметим, что Словакия одна из стран-партнеров, предоставляющих Украине значительную часть гуманитарной помощи. Также в Киевской области работают в качестве международных экспертов две следственные группы из Словакии, документирующие военные преступления, совершенные вооруженными силами РФ в Буче и Бородянке.

Свое расположение к Украине Чапутова не скрывает, но признается в чести украинскому народу в соцсетях.

"Некоторые дали им 3 дня; Украина уже 3 месяца защищает свою свободу и суверенитет. Мы стоим с Украиной", – написала она в Twitter 24 мая.

Как сообщалось, президент Словакии Зузана Чапутова обратится к депутатам Верховной рады Украины. Глава государства выступит 31 мая.

Буквально недавно правительство Словакии приняло решение передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Бойцы Вооруженных сил Украины уже проходят обучение.

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Киев