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Президент Словакии сегодня обратится к Верховной раде, - нардеп

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Киев, Вторник 31 мая 2022 09:24
Президент Словакии сегодня обратится к Верховной раде, - нардеп Фото: президент Словакии Зузана Чапутова (flickr.com//president_of_ukraine)
Автор: Валерия Полищук

Президент Словакии Зузана Чапутова обратится к депутатам Верховной рады Украины. Глава государства выступит 31 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

"Президент Словакии Зузана Чапутова выступит в Верховной раде", - написал он.

Других подробностей выступления словацкого президента народный депутат не привел.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 мая провел телефонные переговоры со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой. Лидеры обсудили несколько тем, включая поставки топлива.

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