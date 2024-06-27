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Президент Словаччини вперше зустрінеться із Зеленським на саміті ЄС

Четвер 27 червня 2024 12:29
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Президент Словаччини вперше зустрінеться із Зеленським на саміті ЄС Фото: президент Словаччини Петер Пеллегріні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вперше зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Це станеться на саміті ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Pravda.

За словами президента Словаччини, у четвер, 27 червня, у нього буде перша двостороння зустріч із президентом України, "який буде тут", у Брюсселі.

"Ми запланували, хоча я поки що не знаю, чи відбудеться вона, ще одну особисту двосторонню зустріч між нами також у Вашингтоні на саміті НАТО в липні. Це будуть дві зустрічі, які передуватимуть моєму офіційному візиту в Україну", - заявив Пеллегріні.

Президент заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч із Зеленським. Зокрема, він хоче розповісти українському лідеру "про все, що, можливо, менше афішують у Словаччині, але робиться і вирішується у зв'язку з підтримкою України".

"Так, у Словаччині інколи виникає такий парадокс, що, можливо, риторика чи політична тактика - це одне, але я завжди кажу нашим союзникам, що вони мають судити про Словаччину на основі реальності, а не газетної статті, чи заголовка, чи якогось одного сильного речення", - пояснив Пеллегріні.

Допомога Україні від Словаччини

Словаччина від початку повномасштабного вторгнення РФ надала Україні мільйони євро у вигляді гуманітарної допомоги, включно з продуктами харчування, водою, ліками та медичним обладнанням. Однак влада відмовляється від військової допомоги.

Серед іншого, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо відмовився від участі Братислави в чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України. Однак громадяни Словаччини самостійно відкрили фонд для того, щоб зібрати кошти на снаряди. Зокрема, їм вдалося зібрати кілька мільйонів євро.

Фіцо різко розкритикував ініціативу громадян Словаччини.

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