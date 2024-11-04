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Президент Словаччини відхилив усі запити громадян приєднатися до ЗСУ

Словаччина, Понеділок 04 листопада 2024 18:57
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Президент Словаччини відхилив усі запити громадян приєднатися до ЗСУ Фото: президент Словаччини Петер Пеллегріні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Словаччини Петер Пеллегріні відхилив усі прохання громадян країни приєднатися до української армії для участі у війні з Росією. З моменту вступу на посаду він офіційно отримав чотири таких запити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TASR.

Як повідомляється, один із запитів був поданий громадянином Словаччини під час повноважень колишнього президента Зузани Чапутової, але його долю вирішив лише нинішній глава держави.

"Якщо громадяни Словаччини хочуть легально долучитися до бойових дій на боці української армії, вони повинні заздалегідь попросити у президента республіки дозвіл служити в збройних силах іншої держави", - пояснили в канцелярії словацького президента.

Там також зазначили, що якщо громадяни Словаччини приєднаються до ЗСУ без зазначеного дозволу, їм загрожує кримінальне переслідування.

Допомога Україні від Словаччини

Нагадаємо, що уряд прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинив військову допомогу Україні з державних запасів ще восени минулого року після приходу до влади.

Нещодавно у МЗС Словаччини заявили, що країна більше не постачатиме Україні військове озброєння. Проте країна знайшла інший спосіб допомагати Україні.

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