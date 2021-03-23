Президент Skyrizon назвал "вопиющим ограблением" арест 100% акций "Мотор Сичи"

Заявления украинской власти о том, что национализация "Мотор Сичи" служит защите национальных интересов Украины - полная ложь. В то же время арест 100% акций предприятия - пример вопиющего ограбления иностранных инвесторов.

"Это оскорбление принципа справедливости, попрание мирового торгового порядка и предательство всего украинского народа. Это глупый и варварский, подлый и бесстыдный, грязный и тошнотворный современный фарс. Режиссёр и актёры которого на самом деле являются правительством (!) одного суверенного государства, которое выставляет напоказ верховенство закона, справедливость и цивилизацию, а на деле демонстрирует совершенно обратное поведение. Его единственная цель - попытаться завоевать расположение и одобрение иностранных хозяев, безгранично политизируя коммерческие проекты. Только для того, чтобы удовлетворить собственные эгоистичные желания и продолжать дурачить народ, предавать страну и узурпировать власть. У нас [в Китае] это называется не просто "слепая погоня за деньгами", а "полностью потерял человеческий облик". Жаль, что "Мотор Сич" и многие тысячи работников предприятия станут жертвами этого фарса", - заявил Ду Тао.

По его словам, это уже пятое незаконное и злонамеренное действие подобного характера за четыре года, пятый арест принадлежащих китайским инвесторам акций и грубейшее нарушение прав всех 100% акционеров "Мотор Сич".

Он также добавил, что предпринятая Украиной национализация предприятия не решает стратегических задач дальнейшего существования и развития "Мотор Сич".

"Для процветания "Мотор Сич" намного важнее другое. И вопросы другие: где в будущем долгосрочный рынок? Где реальные и срочные заказы? Как модернизировать технологии, как произвести смену поколений продуктов и как обновить производственные оборудования? И как гарантируются рабочие места и благосостояние рабочих? Я считаю, что если будут только пустые лозунги, бледные слова и невыполненные обещания, то заявления на тему "национализация "Мотор Сич" может защитить национальные интересы Украины" - полная ложь", - сказал президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.

Из-за сложившейся ситуации, по его словам, коллектив запорожского завода оказался в заложниках. Сама же китайская Skyrizon нацелена продолжить развитие проектов в сфере авиации при участии украинской "Мотор Сич" или без нее.

"Мы частная компания, и сами выбираем, чем заниматься, исходя из рыночной конъюнктуры. И наша основная цель и фокус - рынок коммерческой авиации в Китае и во всем мире", - добавил Ду Тао и отметил, что на рынок гражданской авиации Китая стремятся все глобальные лидеры в сфере авиастроения.