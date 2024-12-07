Президент Сирії просить у США допомогу на фоні повстання в країні, - Bloomberg

Як пише видання, Асад наказує своїй армії відступити для захисту Дамаска, по суті поступившись більшою частиною країни повстанцям, які в ході наступу за останній тиждень захопили такі великі міста, як Алеппо і Хама. На даний момент вони знаходяться на околиці Хомса, менш ніж за 100 миль на північ.

Паралельно, за словами джерел Bloomberg, президент подає сигнали про готовність укласти угоду, яка б дозволила йому утримати частину території під контролем його армії. Або ж угоду про гарантію безпечного від'їзду у вигнання, якщо це буде потрібно.

Співрозмовники розповіли, що посередниками Асада у зв'язках із США є Об'єднані Арабські Емірати та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Зокрема, одна з пропозицій, яку сирійський президент зробив Америці через ОАЕ, полягає в тому, щоб Сирія припинила будь-яку участь у підтримуваних Іраном бойових групах, таких як "Хезболла", якщо західні країни вплинуть на припинення бойових дій.

Інші люди, знайомі з планом, кажуть, що Асад направив високопоставленого християнського лідера на зустріч із Орбаном, щоб передати, що вважає загрозою існування християнської меншості Сирії, якщо переможуть ісламістські повстанці. За словами джерел, передбачалося, що Орбан донесе цю думку новообраному президенту США Трампу.