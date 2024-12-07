Президент Сирии просит у США помощь на фоне восстания в стране, - Bloomberg

Сирийский президент Башар Асад предпринимает последнюю попытку остаться у власти. На фоне приближения повстанцев к столице, он через посредников просит помощь у США и избранного президента Америки Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, Асад приказывает своей армии отступить для защиты Дамаска, по сути уступив большую часть страны повстанцам, которые в ходе наступления за последнюю неделю захватили такие крупные города, как Алеппо и Хама. На данный момент они находятся на окраине Хомса, менее чем в 100 милях к северу.
Параллельно, по словам источников Bloomberg, президент подает сигналы о готовности заключить сделку, которая позволила бы ему удержать часть территории под контролем его армии. Либо же, сделку о гарантии безопасного отъезда в изгнание, если это потребуется.
Собеседники рассказали, что посредниками Асада в связях с США являются Объединенные Арабские Эмираты и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В частности, одно из предложений, которое сирийский президент сделал Америке через ОАЭ заключается в том, чтобы Сирия прекратила всякое участие в поддерживаемых Ираном боевых группах, таких как "Хезболла", если западные страны окажут влияние на прекращение боевых действий.
Другие люди, знакомые с планом, говорят, что Асад направил высокопоставленного христианского лидера на встречу с Орбаном, чтобы передать, что он считает угрозой существования христианского меньшинства Сирии, если победят исламистские повстанцы. По словам источников, предполагалось, что Орбан донесет эту мнение до новоизбранного президента США Трампа.
Напомним, что чиновники администрации президента США Джо Байдена считают, что режим президета Башара Асада может упасть за несколько дней. При этом, мнение расходятся, будет ли его смерть, если так случится, окончательным решением конфликта.
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