Президент Швейцарії відповіла на критику Москви щодо підготовки до "саміту миру"

"Швейцарія завжди на стороні міжнародного гуманітарного права", - сказала Амхерд.

Зазначимо, що 16 січня Російська Федерація заявила, що мирний саміт щодо України, над яким Київ та Берн працюють з понеділка, нібито є "безглуздим і шкідливим".

Проте Амхерд розкритикувала цю заяву та заявила, що Швейцарія знаходиться на правильній стороні.

"Коли ви знаходитесь на боці цивільного населення, ви знаходитесь на правильній стороні", - сказала вона.

Крім цього Амхерд додала, що вже провела в Давосі близько двох десятків зустрічей та консультацій, які показали, як високо міжнародною спільнотою цінуються зусилля Швейцарії в галузі надання Україні екстреної допомоги, а також у сфері гуманітарного розмінування.

Глобальний "саміт миру"

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

В понеділок, 15 січня, стало відомо, що українська та швейцарська команди розпочинають підготовку до проведення глобального "саміту миру" на рівні лідерів держав-учасниць.

Наразі відомо, що Швейцарія обрала Женеву місцем проведення запланованого глобального саміту щодо запропонованої Україною "формули миру".

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