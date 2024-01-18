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Президент Швейцарии ответила на критику Москвы о подготовке к "саммиту мира"

Фото: президент Швейцарии Виола Амхерд (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Швейцарии Виола Амхерд отреагировала на критику Российской Федерации по поводу подготовки к предстоящему мирному саммиту по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

"Швейцария всегда на стороне международного гуманитарного права", - сказала Амхерд.

Отметим, что 16 января Российская Федерация заявила, что мирный саммит по Украине, над которым Киев и Берн работают с понедельника, якобы является "бессмысленным и вредным".

Однако Амхерд раскритиковала это заявление и заявила, что Швейцария находится на правильной стороне.

"Когда вы находитесь на стороне гражданского населения, вы находитесь на правильной стороне", - сказала она.

Кроме этого Амхерд добавила, что уже провела в Давосе около двух десятков встреч и консультаций, которые показали, как высоко международным сообществом ценятся усилия Швейцарии в области предоставления Украине экстренной помощи, а также в сфере гуманитарного разминирования.

Глобальный "саммит мира"

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В понедельник, 15 января, стало известно, что украинская и швейцарская команды приступают к подготовке к проведению глобального "саммита мира" на уровне лидеров государств-участников.

Известно, что Швейцария избрала Женеву местом проведения запланированного глобального саммита по предложенной Украиной "формулы мира".

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Швейцария