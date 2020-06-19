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Президент Швейцарии в июле посетит Украину

Новости » Политика     19.06.2020 - 15:20
Президент Швейцарии в июле посетит Украину
Фото: Симонетта Соммаруга (uvek admin ch)

Симонетта Соммаруга посетит Украину с государственным визитом

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга в июле посетит Украину. Стороны уже готовят государственный визит.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Сообщается, что сегодня состоялся телефонный разговор замглавы Офиса президента Украины Игоря Жовквы с главой службы дипломатических советников президента Швейцарии Теренсом Биллетером.

"Во время разговора подробно обсуждалась подготовка к проведению государственного визита президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги в Украину в июле 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Отметим, президент Швейцарии не является главой государства, поскольку эти функции выполняют коллективно все члены Федерального совета. Избирается на один год парламентом из числа членов Федерального совета, высшего органа исполнительной власти, и обладает в основном представительскими функциями.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский возобновит зарубежные визиты с начала осени.

Отметим, Зеленский определил Азию приоритетным направлением для украинских дипломатов.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Швейцариявизит
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