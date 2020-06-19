Президент Швейцарії в липні відвідає Україну

Сімонетта Зоммаруга відвідає Україну з державним візитом
Президент Швейцарії Сімонетта Зоммаруга в липні відвідає Україну. Сторони вже готують державний візит.
Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України.
Повідомляється, що сьогодні відбулася телефонна розмова голови Офісу президента України Ігоря Жовкви з головою служби дипломатичних радників президента Швейцарії Теренсом Біллетером.
"Під час розмови детально обговорювалася підготовка до проведення державного візиту президента Швейцарської Конфедерації Сімонетта Зоммаруги до України в липні 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Крім того, співрозмовники обговорили низку питань двостороннього співробітництва.
Зазначимо, президент Швейцарії не є головою держави, оскільки ці функції виконують колективно всі члени Федеральної ради. Обирається на один рік парламентом з-поміж членів Федеральної ради, вищого органу виконавчої влади, і має в основному представницькі функції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відновить закордонні візити з початку осені.
Зазначимо, Зеленський визначив Азію пріоритетним напрямком для українських дипломатів.
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Автор: РБК-Україна