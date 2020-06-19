Президент Швейцарії в липні відвідає Україну

Фото: Сімонетта Зоммаруга (uvek admin ch)

Сімонетта Зоммаруга відвідає Україну з державним візитом

Президент Швейцарії Сімонетта Зоммаруга в липні відвідає Україну. Сторони вже готують державний візит.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Повідомляється, що сьогодні відбулася телефонна розмова голови Офісу президента України Ігоря Жовкви з головою служби дипломатичних радників президента Швейцарії Теренсом Біллетером.

"Під час розмови детально обговорювалася підготовка до проведення державного візиту президента Швейцарської Конфедерації Сімонетта Зоммаруги до України в липні 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, співрозмовники обговорили низку питань двостороннього співробітництва.

Зазначимо, президент Швейцарії не є головою держави, оскільки ці функції виконують колективно всі члени Федеральної ради. Обирається на один рік парламентом з-поміж членів Федеральної ради, вищого органу виконавчої влади, і має в основному представницькі функції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відновить закордонні візити з початку осені.

Зазначимо, Зеленський визначив Азію пріоритетним напрямком для українських дипломатів.

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Автор: РБК-Україна