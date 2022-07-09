Президент Шри-Ланки уходит в отставку: названа дата

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку на следующей неделе. Решение принято на фоне массовых протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт News First.

Как сообщил спикер парламента Махинда Япа Абейвардена, президент заверил, что уйдет в отставку 13 июля. Он также добавил, что для мирной передачи власти важно, чтобы массовые протесты не переросли в беспорядки. Кроме того, всех ланкийских государственных служащих и общественность просят сохранять спокойствие для обеспечения деятельности страны.