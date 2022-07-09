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Президент Шри-Ланки уходит в отставку: названа дата

Фото: президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса (twitter.com/GotabayaR)
Автор: Александр Мороз

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку на следующей неделе. Решение принято на фоне массовых протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт News First.

Как сообщил спикер парламента Махинда Япа Абейвардена, президент заверил, что уйдет в отставку 13 июля. Он также добавил, что для мирной передачи власти важно, чтобы массовые протесты не переросли в беспорядки.

Кроме того, всех ланкийских государственных служащих и общественность просят сохранять спокойствие для обеспечения деятельности страны.

Напомним, сегодня на Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты с требованием отставки президента. Тысячи демонстрантов вышли на улицы на фоне длительного экономического кризиса, сообщалось о захвате президентского дворца.

Кроме того, сегодня объявил об отставке и премьер-министр, однако протестующие все равно подожгли его резиденцию.

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Шри-ЛанкаПрезидент