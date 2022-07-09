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Президент Шрі-Ланки йде у відставку: названо дату

Фото: президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса (twitter.com/GotabayaR)
Автор: Олександр Мороз

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса піде у відставку наступного тижня. Рішення прийнято на тлі масових протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт News First.

Як повідомив спікер парламенту Махінда Япа Абейвардена, президент запевнив, що піде у відставку 13 липня. Він також додав, що для мирної передачі влади важливо, щоб масові протести не переросли у заворушення.

Крім того, всіх ланкійських державних службовців і громадськість просять зберігати спокій для забезпечення діяльності країни.

Нагадаємо, сьогодні на Шрі-Ланці спалахнули масові протести з вимогою відставки президента. Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці на тлі тривалої економічної кризи, повідомлялося про захоплення президентського палацу.

Крім того, сьогодні оголосив про відставку і прем'єр-міністр, проте протестувальники все одно підпалили його резиденцію.

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Шри-ЛанкаПрезидент