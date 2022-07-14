UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Шри-Ланки подал в отставку

Фото: президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса (facebook.com/gotabayar)
Автор: Юлия Бойко

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку. На сегодня он скрывается в Сингапуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Сообщается, что Раджапакса подал в отставку по прилету в Сингапур после бегства из своей страны. Спикер ланкийского парламента подтвердил, что получил заявление президента.

Отставка произошла после того, как протестующие объявили о прекращении захвата официальных зданий, в том числе президентского дворца, секретариата президента и канцелярии премьер-министра.

В правительстве Сингапура отметили, что Раджапакса находится с "частным визитом" и не просил о предоставлении убежища.

Напомним, ранее сообщалось, что на Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение из-за бегства президента на Мальдивские острова.

До этого стало известно, что Раджапакса подписал заявление об отставке с датой 13 июля, но спешно покинул страну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шри-ЛанкаПрезидент