Президент Шри-Ланки подал в отставку

Сообщается, что Раджапакса подал в отставку по прилету в Сингапур после бегства из своей страны. Спикер ланкийского парламента подтвердил, что получил заявление президента.

Отставка произошла после того, как протестующие объявили о прекращении захвата официальных зданий, в том числе президентского дворца, секретариата президента и канцелярии премьер-министра.

В правительстве Сингапура отметили, что Раджапакса находится с "частным визитом" и не просил о предоставлении убежища.