Президент Шри-Ланки подал в отставку

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку. На сегодня он скрывается в Сингапуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.
Сообщается, что Раджапакса подал в отставку по прилету в Сингапур после бегства из своей страны. Спикер ланкийского парламента подтвердил, что получил заявление президента.
Отставка произошла после того, как протестующие объявили о прекращении захвата официальных зданий, в том числе президентского дворца, секретариата президента и канцелярии премьер-министра.
В правительстве Сингапура отметили, что Раджапакса находится с "частным визитом" и не просил о предоставлении убежища.
Напомним, ранее сообщалось, что на Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение из-за бегства президента на Мальдивские острова.
До этого стало известно, что Раджапакса подписал заявление об отставке с датой 13 июля, но спешно покинул страну.
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