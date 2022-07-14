Президент Шрі-Ланки подав у відставку

Повідомляється, що Раджапакса подав у відставку по прильоту до Сінгапуру після втечі зі своєї країни. Спікер ланкійського парламенту підтвердив, що отримав заяву президента.

Відставка сталася після того, як протестувальники оголосили про припинення захоплення офіційних будівель, у тому числі президентського палацу, секретаріату президента і канцелярії прем'єр-міністра.

В уряді Сінгапуру зазначили, що Раджапакса перебуває з "приватним візитом" і не просив про надання притулку.