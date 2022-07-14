Президент Шрі-Ланки подав у відставку

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса подав у відставку. На сьогодні він переховується в Сінгапурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.
Повідомляється, що Раджапакса подав у відставку по прильоту до Сінгапуру після втечі зі своєї країни. Спікер ланкійського парламенту підтвердив, що отримав заяву президента.
Відставка сталася після того, як протестувальники оголосили про припинення захоплення офіційних будівель, у тому числі президентського палацу, секретаріату президента і канцелярії прем'єр-міністра.
В уряді Сінгапуру зазначили, що Раджапакса перебуває з "приватним візитом" і не просив про надання притулку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Шрі-Ланці ввели надзвичайний стан через втечу президента на Мальдівські острови.
До цього стало відомо, що Раджапакса підписав заяву про відставку з датою 13 липня, але спішно покинув країну.
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