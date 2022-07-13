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На Шри-Ланке ввели ЧП после бегства президента на Мальдивы

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Киев, Среда 13 июля 2022 10:58
На Шри-Ланке ввели ЧП после бегства президента на Мальдивы Фото: на Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение на фоне массовых протестов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил о введении чрезвычайного положения по всему острову. ЧП введено на фоне продолжающихся протестов и бегства президента Готабайя Раджапакса на Мальдивы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Премьер-министр в качестве исполняющего обязанности президента объявил чрезвычайное положение по всей стране и ввел комендантский час в Западной провинции", - заявил секретарь премьер-министра Динук Коломбадж.

Как известно, на Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты. Местные полностью взяли под контроль резиденцию президента.

Протестующие потребовали отставки главы государства и правительства. Позже стало известно, что президент Готабайя Раджапакса якобы уже подписал заявление об отставке, датированное 13 июля. Однако вечером 12 июля он сбежал на Мальдивы.

Как дефицит топлива привел к смене власти на Шри-Ланке, читайте в нашем материале.

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