Президент сформировал делегацию для участия в Генассамблее ООН

Главой делегации назначен глава МИД Пристайко
Президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию для участия в работе сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом говорится в распоряжении №336/2019-рп, размещенном на сайте главы государства.
Так, главой украинской делегации назначен министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, а его заместителем стал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
Также в состав украинской делегации вошли:
Кроме того, президент утвердил директивы украинской делегации в Генеральной ассамблее ООН. Однако информация о содержании директивов была засекречена.
Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН включила вопрос решения ситуации на востоке Украины в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября. Украинская делегация также примет участие в заседании Генассамблеи ООН.