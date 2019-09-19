Президент сформировал делегацию для участия в Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию для участия в работе сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом говорится в распоряжении №336/2019-рп, размещенном на сайте главы государства.

Так, главой украинской делегации назначен министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, а его заместителем стал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Также в состав украинской делегации вошли:

Игорь Жовква - заместитель руководителя Офиса президента;

Сергей Кислица - заместитель главы МИД;

Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;

Виктория Кувшинкова - начальник отдела ООН Департамента международных организаций МИД;

Алексей Луцкевич - заместитель руководителя Главного управления по вопросам внешней политики;

Руслан Нимчинский - исполняющий обязанности директора Департамента международной безопасности МИД;

Евгения Филиппенко - директор Департамента международных организаций МИД;

Богдан Яременко - председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Кроме того, президент утвердил директивы украинской делегации в Генеральной ассамблее ООН. Однако информация о содержании директивов была засекречена.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН включила вопрос решения ситуации на востоке Украины в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября. Украинская делегация также примет участие в заседании Генассамблеи ООН.