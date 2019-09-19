Президент сформував делегацію для участі в Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський сформував делегацію для участі в роботі сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це йдеться в розпорядженні №336/2019-рп, розміщеному на сайті глави держави.

Так, головою української делегації був призначений міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, а його заступником став постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

Також до складу української делегації увійшли:

Ігор Жовква - заступник керівника Офісу президента;

Сергій Кислиця - заступник глави МЗС;

Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб;

Вікторія Кувшинкова - начальник відділу ООН Департаменту міжнародних організацій МЗС;

Олексій Луцкевич - заступник керівника Головного управління з питань зовнішньої політики;

Руслан Німчинський - виконуючий обов'язки директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС;

Євгенія Філіпенко - директор Департаменту міжнародних організацій МЗС;

Богдан Яременко - голова комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Крім того, президент затвердив директиви української делегації в Генеральній асамблеї ООН. Однак інформація про зміст директивів була засекречена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна асамблея ООН включила питання вирішення ситуації на сході України до порядку денного пленарного тижня на рівні глав держав та урядів, який розпочнеться 23 вересня. Українська делегація також візьме участь в засіданні Генасамблеї ООН.