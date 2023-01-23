Президент Сербії заявив про готовність піти у відставку та назвав умову
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що може піти у відставку, якщо таке рішення "врятує державу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novosti.rs.
“Якщо є необхідність якось врятувати державу чи виграти час - я б не роздумував. Зараз не той момент, але я не вагався б”, - заявив Вучич.
Варто зауважити, що ще минулого року Вучич також заявляв, що готовий піти у відставку, якщо країни Заходу "примушуватимуть його визнати незалежність Косова", оскільки "це дасть Сербії від шести до дев'яти місяців" до обрання нової влади.
При цьому в Сербській прогресивній партії нещодавно заявляли, що Вучич може залишити і посаду лідера політичної сили, але "це стане крахом для неї".
Нагадаємо, раніше Вучич заявляв, що його держава вже не так хоче стати членом Євросоюзу, як раніше.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.