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Президент Сербії заявив про готовність піти у відставку та назвав умову

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Белград, Понеділок 23 січня 2023 22:37
Президент Сербії заявив про готовність піти у відставку та назвав умову Фото: Александар Вучич, президент Сербії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що може піти у відставку, якщо таке рішення "врятує державу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novosti.rs.

“Якщо є необхідність якось врятувати державу чи виграти час - я б не роздумував. Зараз не той момент, але я не вагався б”, - заявив Вучич.

Варто зауважити, що ще минулого року Вучич також заявляв, що готовий піти у відставку, якщо країни Заходу "примушуватимуть його визнати незалежність Косова", оскільки "це дасть Сербії від шести до дев'яти місяців" до обрання нової влади.

При цьому в Сербській прогресивній партії нещодавно заявляли, що Вучич може залишити і посаду лідера політичної сили, але "це стане крахом для неї".

Нагадаємо, раніше Вучич заявляв, що його держава вже не так хоче стати членом Євросоюзу, як раніше.

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Вучич Косово Сербия
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