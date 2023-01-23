Президент Сербии заявил о готовности уйти в отставку и назвал условие

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может уйти в отставку, если такое решение "спасет государство".

"Если есть необходимость как-то спасти государство или выиграть время - я бы не раздумывал. Сейчас не тот момент, но я бы не колебался", - заявил Вучич.

Стоит заметить, что еще в прошлом году Вучич также заявлял, что готов уйти в отставку, если страны Запада "будут заставлять его признать независимость Косова", поскольку "это даст Сербии от шести до девяти месяцев" до избрания новой власти.

При этом в Сербской прогрессивной партии недавно заявляли о том, что Вучич может покинуть и должность лидера политической силы, но "это станет крахом для нее".