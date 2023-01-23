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Президент Сербии заявил о готовности уйти в отставку и назвал условие

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Белград, Понедельник 23 января 2023 22:37
Президент Сербии заявил о готовности уйти в отставку и назвал условие Фото: Александр Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может уйти в отставку, если такое решение "спасет государство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novosti.rs.

"Если есть необходимость как-то спасти государство или выиграть время - я бы не раздумывал. Сейчас не тот момент, но я бы не колебался", - заявил Вучич.

Стоит заметить, что еще в прошлом году Вучич также заявлял, что готов уйти в отставку, если страны Запада "будут заставлять его признать независимость Косова", поскольку "это даст Сербии от шести до девяти месяцев" до избрания новой власти.

При этом в Сербской прогрессивной партии недавно заявляли о том, что Вучич может покинуть и должность лидера политической силы, но "это станет крахом для нее".

Напомним, ранее Вучич заявлял, что его государство уже не так хочет стать членом Евросоюза, как раньше.

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