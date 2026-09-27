ua en ru
Нд, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Президент Сербії Вучич оголосив про відставку

22:59 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Президент Сербії Вучич оголосив про відставку Фото: Александар Вучич (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

27 вересня президент Сербії Александар Вучич заявив, що йде у відставку, а також розкрив причину такого рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PTC.

Як пояснив глава Сербії, він залишає президентське крісло, щоб мати можливість взяти участь у парламентських виборах.

Вучич наголосив, що хоче це зробити як пересічний громадянин.

Після звернення до народу Вучич підписав заяву про відставку в Адміністрації президента Сербії.

Окрім того, він оголосив, що до кінця грудня 2026 року відбудеться перший тур президентських виборів, а перед цим - 25 жовтня - пройдуть парламентські вибори.

На тлі відставки Вучич зізнався, що йому було важко керувати зовнішньою політикою Сербії.

Ба більше, він озвучив прогноз, що це також не буде легко в майбутньому.

"Кожна зустріч, майже кожна зустріч за останні чотири з половиною роки в Європі була тортурами. Кожна. На жодній з них мені не було комфортно. Бо на кожній перше питання було: "Чому ви не запровадили санкції проти Росії?" У кожному місці. З росіянами також було важко... Зрештою Сербія страждає. Нам ніде не було ні просто, ні легко. Не буде й у майбутньому", - поскаржився Вучич.

Нагадаємо, Александар Вучич став президентом Сербії 31 травня 2017 року - саме цього дня він склав присягу та офіційно вступив на посаду.

У 2022 році Вучича переобрали на другий президентський термін, і 31 травня 2022 року він знову склав присягу.

Тобто до вересня 2026 року Вучич перебував на посаді президента Сербії понад 9 років.

До речі, нещодавно стало відомо, що Вучич розпустив парламент Сербії.

Також ми розповідали, що нещодавно в цій країні відбулися вуличні протести з вимогою відставки прездента.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сербія Вучич Євросоюз
Новини
Starlink можуть допомогти Україні захиститись від ракетних атак РФ: Буданов назвав умову
Starlink можуть допомогти Україні захиститись від ракетних атак РФ: Буданов назвав умову
Аналітика
Підготовка багатоповерхівки до зими: як отримати гроші на генератори та автономність
Марія Волощукредактор РБК-Україна Підготовка багатоповерхівки до зими: як отримати гроші на генератори та автономність